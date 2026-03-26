Siamo entrati nella chat Telegram creata prima dell'accoltellamento del 13enne | Ti seguiremo in diretta

Nella sera del 24 marzo, un gruppo di utenti su Telegram aveva creato una chat in cui si organizzava di seguire in diretta un episodio di accoltellamento avvenuto in una scuola di Trescore Balneario. Prima dell’evento, nella chat si era discusso di seguire l’azione in tempo reale, con un messaggio che recitava: “Ti seguiremo in diretta”.

La sera del 24 marzo un gruppo di utenti su Telegram si stava organizzando con il 13enne della scuola di Trescore Balneario per seguire l'accoltellamento in diretta. Siamo entrati in quel gruppo e abbiamo parlato con una delle utenti che si è presentata come una "delle sue più care amiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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