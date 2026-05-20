Meteo attesa alta pressione sull'Italia con caldo estivo | Picchi di 30 gradi le previsioni dell'esperto

Da mercoledì 20 maggio, l’Italia si aspetta un ritorno dell’alta pressione dopo una fase di temporali. Le previsioni indicano un aumento delle temperature, con massime che potranno raggiungere i 30 gradi. La rimonta dell’anticiclone determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato in molte regioni, con poche nuvole e assenza di precipitazioni significative. Questa fase di caldo estivo si protrarrà nei giorni successivi, portando temperature elevate su buona parte della penisola.

Attesa la rimonta dell'alta pressione che, dopo i temporali, porterà clima estivo sull'Italia da mercoledì 20 maggio. Le temperature subiranno un deciso aumento, nel weekend di venerdì 22 e sabato 23 maggio. "In alcune zone potrebbero toccare punte di 30 gradi", ha spiegato il meteorologo Simone Abelli a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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METEO: RITIRATA ANTICICLONE! FINO AL WEEKEND INSTABILE SULL'ITALIA, MA ARIA FRESCA DA META' MARZO!

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