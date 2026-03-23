Quasi due anni dopo Alice Volpi torna sul gradino più alto del podio. La toscana trionfa nel Grand Prix di Lima e centra il suo dodicesimo successo della carriera nel circuito iridato (comprende anche la Coppa del Mondo). Una vittoria speciale, importante, che sa quasi di rinascita dopo alcune stagioni veramente complicate per la bicampionessa mondiale, che aveva vinto l’ultima gara della sua carriera nell’aprile 2024 a Tbilisi. Un ritorno al successo arrivato grazie al successo in finale sull’americana Lauren Scrugg, sconfitta con il punteggio di 15-11. In semifinale la fiorettista toscana ha rischiato tantissimo, vincendo con la statunitense Katerina Lung dopo un assalto tiratissimo per 15-14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - BENTORNATA! Alice Volpi ritrova la vittoria nel GP di Lima. Sul podio anche Favaretto

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