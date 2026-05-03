Istanbul dominio azzurro nel fioretto | Macchi e Favaretto vincono l’oro

A Istanbul, nel torneo di fioretto, due atleti italiani hanno conquistato l’oro nelle rispettive categorie. Macchi ha battuto il campione del mondo in carica, mentre Favaretto ha superato la capitana Errigo nella finale femminile. La competizione si è svolta tra intense sfide e incontri serrati, confermando la presenza forte degli atleti italiani in questa disciplina.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Macchi a superare il campione del mondo in carica?. Chi ha battuto la capitana Errigo nella finale femminile?. Quali nuovi talenti hanno conquistato il primo podio in Coppa del Mondo?. Perché i derby interni tra italiani hanno deciso le finali?.? In Breve Tommaso Marini ottiene il bronzo superando Ho, Budovskyi, Itkin e Imura.. Giuseppe Franzoni conquista il primo podio assoluto battendo il campione Bianchi.. Martina Favaretto batte Arianna Errigo 15-14 nella finale di Istanbul.. Il gruppo di Simone Vanni accumula due ori, un argento e due bronzi.. Filippo Macchi e Martina Favaretto conquistano i primi posti nella Coppa del Mondo di fioretto a Istanbul il 2 maggio 2026, dominando le competizioni individuali con prestazioni decisive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Istanbul, dominio azzurro nel fioretto: Macchi e Favaretto vincono l’oro Notizie correlate Coppa del Mondo di Fioretto, show azzurro a Istanbul: Macchi e Favaretto conquistano l’oroIstanbul, 2 maggio 2026 – Il fioretto azzurro vince tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul, dove risuona solo l’Inno di... Cairo d’oro per l’Italia: doppio trionfo nel fioretto e dominio azzurro nelle gare a squadreL’Italia chiude in trionfo la tappa di Coppa del Mondo di fioretto al Cairo, firmando una straordinaria doppietta nelle prove a squadre.