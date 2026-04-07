Pasquetta da brivido sei cavalli scappano e galoppano in strada | paura tra gli automobilisti VIDEO - FOTO

Durante il giorno di Pasquetta, nella zona delle pendici di Monte Morello, sei cavalli sono scappati e si sono messi a galoppare lungo la strada, causando il panico tra gli automobilisti. Sono stati registrati video e fotografie dell’episodio, che ha interrotto le normali attività della giornata. L’incidente ha coinvolto diverse vetture, creando momenti di preoccupazione tra chi si trovava sulla strada in quel momento.

I cavalli, fuggiti da un maneggio nei pressi di Monte Morello, hanno percorso la SP130 schivando auto e moto. La corsa è poi finita davanti al Caravanserraglio, tra lo stupore dei presenti Un lunedì di Pasquetta che difficilmente dimenticheranno i fiorentini che avevano scelto le pendici di Monte Morello per la tradizionale gita fuori porta. Intorno all'ora del tramonto, quella che doveva essere una tranquilla serata si è trasformata in momenti di puro panico lungo la strada provinciale 130, nel comune di Sesto Fiorentino. Secondo quanto ricostruito, sei cavalli sono riusciti a fuggire da un maneggio della zona, riversandosi improvvisamente sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Previsioni traffico a Pasquetta, 4 strade da evitare. I consigli per gli automobilisti in viaggioLe previsioni del traffico a Pasquetta, lunedì 6 aprile, prevedono due principali criticità.

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