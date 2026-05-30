Oggi a Padova è stato presentato il progetto Venexus durante una fiera. L'iniziativa è stata promossa dal presidente della Regione e ha già ottenuto finanziamenti per tre progetti. La presentazione si è svolta in una manifestazione fieristica locale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dei progetti o sui soggetti coinvolti. La comunicazione si è concentrata sull’annuncio ufficiale e sul fatto che il progetto sia stato sostenuto con fondi già assegnati.

Padova, 30 mag. - (Adnkronos) - È stato presentato ufficialmente oggi in fiera a Padova il progetto Venexus, fortemente voluto dal presidente della Regione Alberto Stefani. In sala circa 800 partecipanti e oltre 300 aziende presenti con in prima fila i grandi nomi dell'imprenditoria veneta per capire come partecipare alla prima piattaforma digitale in Italia che promuove progetti territoriali a beneficio comune integrando il sistema dei finanziamenti pubblici a progetti di pubblica utilità con la partecipazione dell'economia privata. La piattaforma incrocia domanda e offerta: da un lato Comuni, enti locali, Regione stessa,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Padova Stefani presenta Venexus agli imprenditori, tre i progetti già finanziati

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