Distretti del commercio | finanziati tre progetti in Irpinia per rilanciare il territorio

Tre progetti regionali sono stati approvati per il finanziamento dei Distretti del commercio in Irpinia. Gli interventi prevedono risorse destinate a sostenere le attività commerciali locali e a modernizzare il settore produttivo dell’area. Le iniziative sono volte a favorire lo sviluppo economico del territorio e a promuovere la riqualificazione delle attività commerciali presenti nei distretti. Il finanziamento mira a rafforzare le imprese e a incentivare l’occupazione locale.