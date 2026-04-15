Distretti del commercio | finanziati tre progetti in Irpinia per rilanciare il territorio
Tre progetti regionali sono stati approvati per il finanziamento dei Distretti del commercio in Irpinia. Gli interventi prevedono risorse destinate a sostenere le attività commerciali locali e a modernizzare il settore produttivo dell’area. Le iniziative sono volte a favorire lo sviluppo economico del territorio e a promuovere la riqualificazione delle attività commerciali presenti nei distretti. Il finanziamento mira a rafforzare le imprese e a incentivare l’occupazione locale.
Tre progetti regionali per il finanziamento delle attività dei Distretti diffusi del commercio in Irpinia, con l’obiettivo di rilanciare l’economia locale e ammodernare il tessuto produttivo.A presentarli sono state la Confesercenti provinciale di Avellino, guidata da Giuseppe Marinelli, e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Sannio, Parisi (Lega) “Oltre 40 progetti finanziati dal Ministero, un successo per il territorio”Tempo di lettura: 2 minuti “Il Governo dimostra ancora una volta la sua vicinanza concreta al Sannio”.