A Napoli, il possibile arrivo di Allegri come allenatore sta suscitando molte discussioni. Il suo stile pragmatico e senza fronzoli rappresenterebbe una svolta rispetto alle tradizioni del club. La notizia ha diviso tifosi e addetti ai lavori, creando un dibattito acceso sulla compatibilità tra il tecnico e la squadra. La scelta di un allenatore con un approccio così diretto è vista come un cambiamento radicale rispetto alle precedenti strategie adottate nel club.

Allegri al Napoli divide più del presepe a dicembre. L’arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli è una di quelle notizie che dividono più del presepe a dicembre: c’è chi prepara già i fazzoletti per il lutto estetico, chi sogna lo scudetto “sporco ma serio”, e chi ormai guarda il calcio come si guarda la politica condominiale: con rassegnata antropologia. Del resto Napoli arriva da anni emotivamente complessi: il romanticismo verticale di Maurizio Sarri, la restaurazione zen di Luciano Spalletti, il caos quantistico post-scudetto dove ogni conferenza stampa sembrava un esperimento sociale. In confronto, Allegri appare quasi come un geometra mandato a ricostruire Pompei con livella e bestemmie sottovoce. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Napoli il cinismo pragmatico di Allegri sarebbe rivoluzionario

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#Napoli ha già dato del bollito ad Ancelotti, ora si ripete con Allegri l’anticalcio Perché con Conte quel pragmatismo era mentalità vincente e con Allegri diventa anticalcio? Il cinismo di Allegri ci serve come il pane, è un allenatore che sa vincere. Non scherz x.com

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