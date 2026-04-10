L'allenatore del Milan ha commentato la recente sconfitta, affermando che nel calcio il risultato finale è l’unico aspetto che può modificare le opinioni. Ha sottolineato che le valutazioni si basano principalmente sull’esito delle partite e che, in questo sport, ciò che conta davvero è il punteggio. Le sue parole arrivano dopo una prestazione che non ha portato ai risultati sperati, evidenziando una visione molto pragmatica del calcio.

Il Milan è stato molto criticato in questo periodo della stagione specialmente per quanto riguarda il gioco espresso dai rossoneri. Allegri sottolinea: "Ora l'obiettivo principale è lo stesso di prima, ma ora ancora di più bisogna arrivarci. Che si giochi con sei punti o una non cambia niente. Anche a Napoli abbiamo avuto situazioni vicino all'area. Poi il risultato, com'è normale, cambia le opinioni. Noi dobbiamo analizzare la squadra. Se avessimo vinto o pareggiato, non avremmo giocato meglio, gli errori c'erano uguale", questo riguardo alla sconfitta contro il Napoli. L'allenatore rossonero in conferenza: "A me spiegare il calcio non piace. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri pragmatico: “Il risultato cambia le opinioni. Nel calcio è ciò che conta”

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