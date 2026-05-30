Massa Lombarda ospiterà nel week end una delle sei prove dello Junior Wheelchair Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving. Evento giovanile nazionale per il tennis in carrozzina che da otto anni affianca la più grande manifestazione tennistica di promozione giovanile, il Tennis Trophy FITP, progetto nato in Italia nel 2006 da un’idea dell’ex tennista Rita Grande. Oggi è in programma un torneo di singolare mentre domenica si disputerà un torneo di doppio (dalle 9 alle 12) al termine del quale sono previste le premiazioni. Inoltre durante il week end, con finalità promozionali, saranno presenti istruttori FITP specializzati per far provare il tennis in carrozzina a tutti i ragazzi con disabilità che desiderano avvicinarsi a questo sport e provare a cimentarsi con la racchetta in mano, fornendo loro anche l’attrezzatura necessaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Massa Lombarda due tornei per atleti disabili

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