A Massa Lombarda la sagra del cappelletto

A Massa Lombarda si svolge la tradizionale sagra del cappelletto, che si tiene ogni anno a fine maggio. Quest’anno, l’evento durerà tre giorni, da venerdì 22 a domenica 24 maggio, e si terrà presso il Centro della comunità. La manifestazione è conosciuta per essere una festa dedicata alla solidarietà e alla promozione del territorio. La novità di questa edizione riguarda l’aggiunta di un giorno dedicato alla lotta contro il cancro, per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno di questa causa.

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