A Massa Lombarda la sagra del cappelletto
A Massa Lombarda si svolge la tradizionale sagra del cappelletto, che si tiene ogni anno a fine maggio. Quest’anno, l’evento durerà tre giorni, da venerdì 22 a domenica 24 maggio, e si terrà presso il Centro della comunità. La manifestazione è conosciuta per essere una festa dedicata alla solidarietà e alla promozione del territorio. La novità di questa edizione riguarda l’aggiunta di un giorno dedicato alla lotta contro il cancro, per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno di questa causa.
La tradizionale festa della solidarietà di Massa Lombarda di fine maggio aggiunge un giorno per fare la differenza a favore della lotta contro il cancro: è questa la grande novità della nuova edizione de “La Sagra del Cappelletto”, in programma da venerdì 22 a domenica 24 maggio presso il Centro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
“Caplèt sotto la torre”: torna la sagra dedicata al cappellettoCervia si prepara a celebrare uno dei piatti simbolo della tradizione locale con “Caplèt sotto la torre”, l’evento in programma dall’1 al 3 maggio...
Un melograno per la libertà: Massa Lombarda non dimentica le vittime del regime iranianoSi sono svolte a Massa Lombarda due giornate dedicate alla riflessione sulla situazione dell’Iran e, in particolare, sulla condizione delle donne e...
Ricordiamo Ettore e Leo Dalle Vacche, fratelli Partigiani della 28ª Brigata Garibaldi e finanziatori della Resistenza, massacrati dai fascisti a Massa Lombarda, 19.05.44, in un agguato mafioso. Una lapide gli è dedicata sul luogo dell'omicidio. #FuoriIFascistiDal x.com
Dal 22 al 24 maggio tre giornate dedicate alla tradizione e allo stare insieme con la Sagra del Cappelletto! Il ricavato verrà devoluto all'Istituto Oncologico Romagnolo Centro di Quartiere Fruges – via Ettore Ricci 3/N, Massa Lombarda Venerdì 22 e saba facebook
Dal 22 al 24 maggio torna a Massa Lombarda la Sagra del CappellettoLa tradizionale festa della solidarietà di Massa Lombarda di fine maggio aggiunge un giorno per fare la differenza a favore della lotta contro il cancro: è questa la grande novità della nuova edizione ... ravennawebtv.it
Mostrami la tua architettura tradizionale reddit
Massa Lombarda, incontro sull’Iran e sulla condizione delle donne: piantato un melograno in memoria delle vittime del regimeSi sono svolte a Massa Lombarda due giornate dedicate alla riflessione sulla situazione dell’Iran e, in particolare, sulla condizione delle donne e dei ... ravennanotizie.it