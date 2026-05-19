A Massa Lombarda la sagra del cappelletto

Da ravennatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Massa Lombarda si svolge la tradizionale sagra del cappelletto, che si tiene ogni anno a fine maggio. Quest’anno, l’evento durerà tre giorni, da venerdì 22 a domenica 24 maggio, e si terrà presso il Centro della comunità. La manifestazione è conosciuta per essere una festa dedicata alla solidarietà e alla promozione del territorio. La novità di questa edizione riguarda l’aggiunta di un giorno dedicato alla lotta contro il cancro, per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno di questa causa.

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La tradizionale festa della solidarietà di Massa Lombarda di fine maggio aggiunge un giorno per fare la differenza a favore della lotta contro il cancro: è questa la grande novità della nuova edizione de “La Sagra del Cappelletto”, in programma da venerdì 22 a domenica 24 maggio presso il Centro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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