Massa Lombarda | un’estate di iniziative

A Massa Lombarda inizia una serie di eventi estivi che coinvolgeranno il territorio da giugno a settembre. La rassegna comprende iniziative culturali, ricreative e sportive, organizzate nel corso della stagione. Le attività sono state programmate per offrire intrattenimento e momenti di aggregazione alla comunità locale. La manifestazione si svolgerà in diverse location della zona, coinvolgendo cittadini di tutte le età. La programmazione si concluderà a settembre con vari appuntamenti previsti nel calendario estivo.

Prende il via a Massa Lombarda la nuova rassegna estiva di appuntamenti culturali, ricreativi e sportivi che animerà il territorio da giugno fino a settembre. Il programma, intitolato ‘E.State a Massa’, è stato definito dall’amministrazione comunale in collaborazione con il fitto tessuto delle associazioni locali, culturali, sportive e di volontariato e si svilupperà nell’arco di oltre tre mesi, proponendo iniziative che spaziano dai concerti alle mostre, passando per il cinema all’aperto, gli incontri letterari, i momenti dedicati ai più piccoli e le tradizionali feste popolari. Il fulcro sarà rappresentato da piazza Matteotti e dalle vie... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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