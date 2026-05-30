A Grottaglie è stato inaugurato il “Giardino delle Emozioni”, uno spazio dedicato a bambini e ragazzi. L’obiettivo è favorire la conoscenza delle emozioni, promuovere relazioni positive e creare un ambiente basato su rispetto e inclusione. Il progetto mira a offrire un luogo in cui i giovani possano imparare a gestire le proprie emozioni e sviluppare capacità sociali. L’iniziativa si inserisce in un percorso di educazione all’ascolto e alla comprensione reciproca.

Tarantini Time Quotidiano Un luogo pensato per aiutare bambini e ragazzi a conoscere le proprie emozioni, sviluppare relazioni positive e crescere in un ambiente fondato sul rispetto e sull’inclusione. Sarà inaugurato il prossimo 5 giugno, presso l’Istituto Comprensivo “Edmondo De Amicis” di Grottaglie, il “Giardino delle Emozioni”, uno spazio didattico all’aperto nato per promuovere il benessere emotivo e l’educazione all’affettività tra gli studenti. L’iniziativa rappresenta uno dei primi esempi di questo genere all’interno di una scuola primaria italiana e si propone di trasformare gli spazi esterni dell’istituto in un laboratorio permanente dedicato all’ascolto, alla partecipazione e alla crescita personale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Grottaglie nasce il “Giardino delle Emozioni”: uno spazio per educare all’ascolto e al rispetto

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