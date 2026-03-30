Lunedì 30 marzo, la ministra Eugenia Roccella è stata a Coriano per partecipare alla premiazione del Premio Arte Pac. La visita fa seguito a un impegno istituzionale nel comune, senza ulteriori dettagli su eventi o discorsi specifici. La ministra ha fatto un breve passaggio nel paese, in un contesto legato alla promozione dell’educazione e del rispetto.

La ministra a Coriano per il concorso Amore Mmalamore dedicato alle relazioni. Il concorso coinvolge studenti su affettività e rispetto Lunedì (30 marzo) la ministra Eugenia Roccella (ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità) è stata in visita a Coriano. Un evento di particolare rilievo che ha coronato, con una presenza di grande prestigio, il percorso del concorso letterario Amore Mmalamore – premio Arte Pac. Presso la sala don Milani dell’Istituto Statale Comprensivo di Coriano si è tenuta la cerimonia di consegna del libro “Premio Arte Pac” donato ai ragazzi che hanno partecipato al concorso. Il volume contiene 40 racconti - 17 disegni e le immagini di 6 installazioni prodotte dai ragazzi delle classi 2 e 3 medie che hanno partecipato al concorso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - La ministra Roccella a Coriano per il Premio Arte Pac. "Educare al rispetto parte dall’ascolto"

Montecitorio, question time con la ministra RoccellaROMA – Si svolgerà oggi, 11 febbraio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai...

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