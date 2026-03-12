Nasce Progetto Donna | uno spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donne

Arezzo il 12 marzo 2026 vede la nascita di “Progetto Donna”, un nuovo spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donne. La struttura è stata aperta per offrire un punto di riferimento ai bisogni delle donne, con l’obiettivo di fornire supporto e ascolto. L’iniziativa si rivolge a chi desidera parlare e trovare un aiuto specifico per questioni legate alla propria salute e quotidianità.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Nasce " Progetto Donna": uno spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donne. Si chiama "Progetto Donna" l'iniziativa promossa da alcune professioniste che, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Montevarchi, offriranno uno spazio dedicato alle esigenze delle donne, un luogo di ascolto e confronto dove trovare risposte e fare domande. Il primo incontro si terrà venerdì 20 marzo alle 17.30 in Palazzo del Podestà, a cui seguiranno altri appuntamenti già in calendario, il 3 e il 17 aprile, durante i quali verranno affrontati temi importanti legati al benessere fisico e psichico, attraverso la...