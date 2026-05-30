Venerdì, ufficiali militari di Stati Uniti e Cuba si sono incontrati a Guantanamo Bay, la base statunitense sull’isola. L’incontro si è svolto in un momento di tensione tra i due paesi, dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva minacciato di riprendere il controllo della base. Le relazioni tra Washington e L’Avana sono caratterizzate da un raffreddamento e da un aumento delle tensioni politiche e diplomatiche.

Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati venerdì a Guantanamo Bay, la base statunitense sull’isola di Cuba, nel mezzo delle relazioni tese tra Washington e L’Avana dopo la minacciata “presa di controllo” dal presidente Donald Trump. Il generale statunitense Francis Donovan ha incontrato il generale cubano Roberto Legra Sotolongo “per un breve scambio su questioni di sicurezza operativa”, ha dichiarato il Comando Sud militare degli Stati Uniti (Southcom) in un post su X, accompagnato da una fotografia dell’incontro. Un altro incontro all’Avana tra l’imprenditore statunitense e candidato repubblicano al Congresso Vic Mellor e Raul Guillermo Rodríguez Castro, nipote dell’ex presidente cubano Raúl Castro, ha alimentato speculazioni su possibili aperture nei rapporti tra Cuba e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - A Cuba va sempre peggio, intanto ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay

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Cuba realiza ejercicios militares en medio de tensiones con EEUU

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