Le qualifiche del Gran Premio di Italia 2026 si svolgeranno sabato 30 maggio tra le 10:50 e le 14:20. La programmazione in chiaro su TV8 includerà anche la Sprint Race, che si terrà nella stessa giornata. Le sessioni riguardano le categorie MotoGP, Moto2 e Moto3. La trasmissione coprirà l’intera mattinata, offrendo agli spettatori aggiornamenti in diretta.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Italia 2026 si disputeranno sabato 30 maggio dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, al termine della quale saranno conferiti punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a modificarsi rispetto a quella del 17 maggio. Il Mugello è diventato un’autentica istituzione della massima categoria motociclistica. Entrato in calendario nel 1976, era inizialmente una presenza occasionale, poiché doveva confrontarsi con la concorrenza di altri autodromi del nostro Paese. La pista edificata a Scarperia e San Piero ha tuttavia guadagnato sempre più credito e prestigio, assumendo una posizione di forza rispetto a Monza, Imola e Misano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Italia 2026

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