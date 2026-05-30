A Borgo Mezzanone, la comunità si riunisce per rinnovare la Villa Comunale, che da tempo si trova in stato di abbandono e non viene utilizzata. L’iniziativa mira a restituire lo spazio alla collettività, coinvolgendo residenti e volontari nel progetto di riqualificazione. La riunione serve a pianificare interventi e raccogliere idee per il recupero dell’area verde. La Villa Comunale è situata nel centro del quartiere e rappresenta un punto di riferimento per i cittadini.

L’obiettivo è quello di rigenerare e restituire alla comunità la Villa Comunale di Borgo Mezzanone, da tempo in stato di abbandono e inutilizzo. Per questo, la comunità locale della borgata si è data da fare per dare inizio al progetto “Si può fare”, che punta alla rigenerazione partecipata dello spazio verde affidandosi a quattro parole chiave: installiamo, piantiamo, coloriamo, costruiamo. Piccoli e grandi, italiani e migranti, si sono dati da fare nel corso del primo laboratorio partecipato che si inserisce all’interno delle attività del “Centro Servizi Stazioni di Posta” che opera a Borgo Mezzanone già da diversi mesi, ponendo al centro dell’intervento i temi dell’inclusione, della partecipazione e della cura dei beni comuni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Borgo Mezzanone la comunità si incontra per rigenerare la Villa Comunale

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