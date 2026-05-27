Il 28 maggio è iniziato un progetto di riqualificazione della Villa Comunale in Borgo Mezzanone, promosso dalla stazione di posta locale. L’intervento coinvolge attivamente la comunità con attività di installazione, piantumazione, pittura e costruzione di elementi nell’area verde. L’obiettivo è rigenerare lo spazio pubblico attraverso la partecipazione collettiva, con l’intento di migliorare l’aspetto e la fruibilità della zona. Il progetto si svolge con il coinvolgimento diretto dei residenti.

Il servizio Stazione di Posta il 28 maggio avvia l’intervento per riqualificare l’area verde coinvolgendo tutta la comunità Installiamo, piantiamo, coloriamo, costruiamo. Sono le parole d’ordine del progetto “Si può fare”, che punta alla Rigenerazione partecipata della Villa Comunale di Borgo Mezzanone attraverso un percorso che coinvolge attivamente la comunità locale. L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività del “Centro Servizi Stazioni di Posta” che opera a Borgo Mezzanone già da diversi mesi, ponendo al centro dell’intervento i temi dell’inclusione, della partecipazione e della cura dei beni comuni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Borgo Mezzanone, “Si può fare”: la comunità rigenera la Villa Comunale

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