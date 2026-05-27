La comunità rigenera la villa comunale di Borgo Mezzanone
È stato avviato il progetto ‘Si può fare’ per la riqualificazione della villa comunale di Borgo Mezzanone. La comunità locale sta partecipando a interventi di installazione, piantumazione, pittura e costruzione. L'obiettivo è rigenerare lo spazio pubblico attraverso un percorso condiviso e attivo. L’iniziativa coinvolge residenti e associazioni, che collaborano per migliorare l’area verde e gli arredi, senza interventi di carattere istituzionale o privato.
Installiamo, piantiamo, coloriamo, costruiamo. Sono le parole d’ordine del progetto ‘Si può fare’, che punta alla Rigenerazione partecipata della Villa Comunale di Borgo Mezzanone attraverso un percorso che coinvolge attivamente la comunità locale. L’iniziativa si inserisce all’interno delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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