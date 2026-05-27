La comunità rigenera la villa comunale di Borgo Mezzanone

Notizia in breve

È stato avviato il progetto ‘Si può fare’ per la riqualificazione della villa comunale di Borgo Mezzanone. La comunità locale sta partecipando a interventi di installazione, piantumazione, pittura e costruzione. L'obiettivo è rigenerare lo spazio pubblico attraverso un percorso condiviso e attivo. L’iniziativa coinvolge residenti e associazioni, che collaborano per migliorare l’area verde e gli arredi, senza interventi di carattere istituzionale o privato.