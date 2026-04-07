Google Chrome, il browser più diffuso al mondo, è spesso vittima di attacchi malware a causa della sua popolarità. Molti utenti non si rendono conto di alcuni segnali che indicano un'infezione, come rallentamenti improvvisi, finestre pubblicitarie indesiderate o modifiche inaspettate alle impostazioni. In questo articolo vengono illustrati cinque segnali da non ignorare e una procedura semplice per pulire il browser in soli dieci minuti.

Google Chrome è il browser più utilizzato al mondo, ma proprio questa popolarità lo rende un bersaglio privilegiato per chi sviluppa malware. Virus informatici, adware e software malevoli si infiltrano silenziosamente attraverso estensioni apparentemente innocue, download da fonti poco affidabili o semplicemente visitando siti web compromessi. Il risultato è un’esperienza di navigazione degradata, ma soprattutto un rischio concreto per i tuoi dati personali. Parliamo di password, informazioni bancarie, credenziali di accesso ai social network. Tutto quello che digiti mentre navighi può diventare preda di chi ha compromesso il tuo browser. La buona notizia è che identificare un’infezione e rimuoverla non richiede competenze da hacker: bastano alcuni accorgimenti pratici e gli strumenti giusti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il tuo Chrome è infetto: 5 segnali che stai ignorando e come pulirlo in 10 minuti

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