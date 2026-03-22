Il Glycolic Acid 7% Exfoliating di The Ordinary ha guadagnato popolarità tra chi cerca un prodotto efficace per la cura della pelle. Questo tonico viso viene scelto da molte persone che desiderano migliorare l’aspetto della cute, grazie alle sue proprietà esfolianti. Nonostante sia spesso considerato un prodotto secondario nella routine, il suo utilizzo può offrire benefici riconosciuti. È uno tra i prodotti più apprezzati nel settore della skincare.

Chi prova il tonico viso non lo lascerà mai più. Nonostante sia uno tra i prodotti della skincare maggiormente sottovalutati – spesso preferito al siero – ha moltissime proprietà e la più nota è quella di ricreare la barriera cutanea così da proteggere la cute dalle aggressioni esterne. Chi ne ha fatto un punto fermo della sua beauty routine, quasi certamente ha tra i suoi preferiti The Ordinary Glycolic Acid 7% Exfoliating Toner a base di acido glicolico. Amato per le sue proprietà esfolianti, se è tra i tuoi must vogliamo darti altri motivi, anzi esattamente 5, per apprezzarlo ancora di più. Se invece non lo conosci è il momento di provarlo perché i benefici per il viso e il corpo (sì avete letto bene) sono tantissimi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché dovresti usare il Glycolic Acid 7% Exfoliating di The Ordinary: 5 modi inaspettati che faranno del tonico il tuo must have

Articoli correlati

Perché dovresti usare questa crema solare che arriva dalla Corea, con tartufo bianco italiano, anche d’inverno e tutto l’annoTra i passaggi di base di una skincare completa e che protegga davvero la pelle, la crema solare rappresenta l’ultimo e fondamentale step che nessuna...

Conosci davvero il tuo naso? Ecco 5 curiosità che dovresti sapere sul ciclo nasaleQuando abbiamo il raffreddore, o se soffriamo di allergie stagionali, uno dei sintomi più fastidiosi che possiamo sperimentare è il naso chiuso.

The Ordinary Glycolic Acid Exfoliating Toner #theordinary #glycolicacid #theordinaryglycolicacid