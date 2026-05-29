Zerocalcare al The Space Cinema Parco de’ Medici per commentare Master of the universe

Il The Space Cinema Roma Parco De’ Medici è pronto ad accogliere un nuovo e imperdibile appuntamento con il “Movie Talk dal vivo”, questa volta dedicato al film "Master of the Universe". Per l’occasione, l’ospite speciale che guarderà e commenterà il film insieme al pubblico sarà il famoso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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