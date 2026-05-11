I Nerd Bori portano l’ironia romana al The Space Cinema Parco De’ Medici per Star Wars

Un evento speciale al The Space Cinema Parco De’ Medici ha visto il trio comico dei “Nerd Bori” coinvolto in una proiezione di Star Wars: Il Mandaloriano e Grogu. Dopo la visione, si è tenuto un dibattito e un commento a caldo con i partecipanti, che hanno condiviso le loro impressioni sulla pellicola. La serata ha mescolato il cinema con l’ironia romana tipica del trio, creando un momento di intrattenimento tra appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui