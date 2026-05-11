I Nerd Bori portano l’ironia romana al The Space Cinema Parco De’ Medici per Star Wars
Un evento speciale al The Space Cinema Parco De’ Medici ha visto il trio comico dei “Nerd Bori” coinvolto in una proiezione di Star Wars: Il Mandaloriano e Grogu. Dopo la visione, si è tenuto un dibattito e un commento a caldo con i partecipanti, che hanno condiviso le loro impressioni sulla pellicola. La serata ha mescolato il cinema con l’ironia romana tipica del trio, creando un momento di intrattenimento tra appassionati.
Cosa: Proiezione speciale del film Star Wars: Il Mandaloriano e Grogu con dibattito e commento a caldo insieme al trio comico dei “Nerd Bori”.. Dove e Quando: Al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, giovedì 21 maggio 2026 alle ore 20:00.. Perché: Un’occasione unica per vivere l’universo di Star Wars attraverso la comicità schietta, l’entusiasmo e l’ironia travolgente di un trio diventato un vero e proprio punto di riferimento per la cultura pop capitolina.. Il ritorno della cultura pop tra ironia e passione romana. Il panorama dell’intrattenimento romano si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di cinema, fumetti e cultura pop della capitale.🔗 Leggi su Ezrome.it
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