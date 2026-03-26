Giovedì 2 aprile 2026 alle 20:15, presso il The Space Cinema di Parco de’ Medici a Roma, si terrà una proiezione speciale di Super Mario Galaxy – Il Film, accompagnata da un incontro dal vivo con i partecipanti. La serata è organizzata dal gruppo noto come Nerd Bori, che ha invitato il pubblico a partecipare all’evento dedicato al celebre film ispirato a un videogioco molto popolare.

Cosa: Proiezione speciale di Super Mario Galaxy – Il Film con incontro dal vivo.. Dove e Quando: The Space Cinema Roma Parco de’ Medici, giovedì 2 aprile 2026 alle ore 20:15.. Perché: Il trio romano composto da Claudio Colica, Riccardo Cotumaccio e Massimo Bulgarelli commenta in sala il nuovo capitolo cinematografico di Nintendo.. Il grande cinema incontra l’ironia capitolina in un appuntamento che promette di trasformare una semplice proiezione in un evento di culto. Giovedì 2 aprile 2026, alle ore 20:15, il The Space Cinema Roma Parco de’ Medici ospiterà i Nerd Bori, il celebre trio composto da Claudio Colica, Riccardo Cotumaccio e Massimo Bulgarelli. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - I Nerd Bori al The Space: Super Mario Galaxy infiamma Parco de’ Medici

Articoli correlati

The Space Cinema, aperte le prevendite per Super Mario Galaxy – Il FilmAperte le prevendite per Super Mario Galaxy - Il Film, in arrivo nei The Space Cinema di tutta Italia dal 1° aprile.

Anime watch party con "Scarlet" al The Space Cinema Parco de' MediciDopo il successo dei precedenti appuntamenti, continua al The Space Cinema il viaggio nell’universo dell’animazione giapponese con un nuovo evento...

Una selezione di notizie su Nerd Bori

Argomenti discussi: The Space Cinema i film protagonisti della notte degli Oscar in programmazione nelle sale.

I Nerd bori al The Space Cinema Roma Parco De' Medici per I fantastici 4: gli iniziDopo il grande successo dell’evento dedicato a Jurassic World – La Rinascita, i Nerd Bori tornano al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici per un nuovo, imperdibile appuntamento con il grande ... romatoday.it

Lupin the IIIrd – the movie: la stirpe immortale, i Nerd bori con Eva Carducci al The Space Cinema Parco de’ MediciI Nerd Bori tornano al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici per un nuovo, imperdibile appuntamento con il grande cinema e il loro pubblico. Questa volta anche con la partecipazione della ... romatoday.it