Un nuovo studio suggerisce che alcuni repellenti usati contro le zanzare potrebbero attirarle anziché allontanarle. Nonostante questa possibilità, gli esperti continuano a raccomandare l’uso di determinati prodotti per la protezione personale. Le informazioni disponibili finora vengono aggiornate, ma non ci sono indicazioni di cambiare le pratiche di prevenzione. Le ricerche sono in corso e devono ancora essere confermate ufficialmente.

Tutto ciò che si sapeva finora sulle zanzare e su cosa o come tenerle alla larga potrebbe essere rimesso in discussione. O quantomeno l’effetto di uno dei repellenti ritenuti più efficaci contro gli insetti. Uno studio, frutto del lavoro congiunto di esperti americani e francesi, dimostrerebbe come le zanzare abbiano imparato a “convivere” con uno dei principali ingredienti degli spray in commercio per tenerle alla larga. Ciononostante gli esperti consigliano di non smettere di usarli. Ecco perché. Lo studio sui repellenti. Si chiama “Deet”, è uno dei composti principali e più utilizzati negli spray repellenti per le zanzare. Finora era considerato uno dei ingredienti must have per tenere lontani gli insetti, specie nella stagione estiva, quando proliferano e possono infastidire nelle calde serate all’aperto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zanzare, contrordine: il repellente potrebbe attirarle. Ma per gli esperti può essere ancora consigliato

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