Il repellente antizanzare più usato potrebbe diventare un boomerang | le zanzare imparano che dietro quell’odore c’è un pasto

Le zanzare stanno imparando a riconoscere il repellente antizanzare più diffuso, che potrebbe così perdere efficacia. Con l’aumento delle temperature e le estati più lunghe e umide, le zanzare sono più attive e numerose. Alcune di queste hanno iniziato ad associare l’odore del repellente a una fonte di cibo, riducendo la loro reazione a esso. La situazione si sta evolvendo in modo da rendere meno efficace il prodotto più comunemente usato.

Le temperature continuano ad aumentare e, insieme a estati sempre più lunghe e umide, tornano anche le zanzare. Non più soltanto un fastidio delle serate all’aperto, ma insetti sempre più osservati dalla sanità pubblica per la loro capacità di trasportare virus come dengue, chikungunya e Zika. L’Europa è oggi il continente che si riscalda più velocemente al mondo e gli esperti osservano da anni un allungamento della stagione delle zanzare e una diffusione crescente di specie invasive come la zanzara tigre. In questo scenario milioni di persone si affidano a spray, lozioni e diffusori a base di DEET, la sostanza considerata da decenni una delle difese più efficaci contro le punture. 🔗 Leggi su Open.online

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Il repellente per zanzare che non mi tradisce mai

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