Zanetti ha risposto a Fabregas con un messaggio di congratulazioni per il Mondiale di Nico. Ha scritto: «Complimenti Nico per il Mondiale, spero di non mancare di rispetto a nessuno…». La comunicazione è stata pubblicata sui social e riguarda un messaggio di apprezzamento rivolto al calciatore per il suo successo nel torneo mondiale. Non sono stati aggiunti dettagli o commenti ulteriori sulla conversazione.

di Andrea Greco Zanetti risponde a Fabregas: «Complimenti Nico per il Mondiale, Spero di non mancare di rispetto a nessuno.». Segui le ultimissime. Javier Zanetti ha lanciato una vera e propria stoccata a Cesc Fabregas, allenatore del Como. Al centro della questione c’è ancora una volta Nico Paz. I due ex giocatori infatti si erano mandati delle frecciatine pochi giorni fa: il nerazzurro aveva commentato l’interesse di mercato della Beneamata per l’argentino e Fabregas aveva risposto a tono dicendo che nessun club, oltre il Como e il Real Madrid (proprietario al 50% del giocatore) potevano parlare del centrocampista. LEGGI ANCHE: ultimissime Inter Le parole di Zanetti: complimenti e ironia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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