Cesc Fabregas ha detto che Nico giocherà o al Como o al Real Madrid, suscitando attenzione sul lago di Como. La frase, pronunciata durante un evento, ha attirato l’attenzione per il suo tono diretto e per aver coinvolto sia il club di Como, appena promosso, sia il grande colosso spagnolo. La dichiarazione ha generato discussioni e ha richiesto rispetto per il club locale, secondo quanto chiesto anche da altri figure del calcio.

Sul lago la luce cambia in fretta: basta un’ombra, una frase, e tutto prende un altro colore. A Como è successo così, con una battuta di Fabregas che ha messo lo stesso respiro sul club neopromosso e sul colosso di Madrid. Poi è arrivata una richiesta chiara: rispetto per chi lavora bene, senza etichette di comodo. Fabregas a Como: “Nico Giocerà Qui o al Real”. Richiesta di Rispetto per il Club da Zanetti Il clima è quello giusto. Il vento sul Sinigaglia porta entusiasmo. La città si è rimessa in marcia con la promozione in Serie A. Qui la parola ambizione non fa paura. Qui la usano con misura. Come fa Cesc Fàbregas: toni bassi, idee chiare, un modo di stare in panchina che parla già da solo. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Fabregas a Como: ‘Nico Giocerà Qui o al Real’. Richiesta di Rispetto per il Club da Zanetti

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