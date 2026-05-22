Durante la conferenza stampa prima della partita contro la Cremonese, l’allenatore del Como ha dichiarato che Zanetti dovrebbe mostrare rispetto e ha confermato che Nico Paz non sarà disponibile per la gara. Non sono state fornite altre spiegazioni o dettagli sui motivi di questa decisione. La partita è prevista per domenica e il tecnico ha comunque commentato le condizioni della squadra in vista dell’incontro.

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro la Cremonese. Le sue parole riportate da Tmw: “Dobbiamo fare una partita importante contro la cremonese, è la gara della stagione. Ne abbiamo giocate tante (ride, ndr). Come ha detto il mister Giampaolo, è crudele dire che ci sia l’obbligo di vincere. Chi non vince è un fallito. Ma sarà una partita bellissima, sarà la più emozionante tra tutte. Loro sono migliorati tanto con Giampaolo, lo rispetto tantissimo, ha più attaccamento emozionale di tutti. Alla fine vedremo il risultato. Chi farà meno errori e chi avrà le idee più chiare.”. Le parole di Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabregas: “Zanetti deve portare rispetto, Nico Paz non giocherà nell’Inter”

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