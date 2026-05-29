Yan Diomande è aperto a una grande mossa tra i collegamenti del Liverpool

Da justcalcio.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arne Slot, direttore del Liverpool, ha festeggiato la vittoria della squadra, secondo quanto riportato online. La notizia riguarda il suo commento positivo dopo una partita appena conclusa. Non sono stati forniti dettagli sul risultato o sugli avvenimenti specifici del match. La celebrazione è stata condivisa sui social media, attirando l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

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Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Arne Slot, direttore del Liverpool, celebra la vittoria della squadra. (Foto di Carl RecineGetty Images) Yan Diomande è stato fortemente collegato all’allontanamento dall’RB Lipsia negli ultimi mesi. Club come il Liverpool sono stati menzionati come potenziali destinazioni e l’attaccante 19enne è consapevole dell’interesse nei suoi confronti. Il giocatore ha ora aperto una potenziale mossa questa estate. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Yan Diomande vuole un grande passo. Ha rivelato di essere un giocatore ambizioso che vuole competere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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