Il Chelsea si sta facendo avanti per l'acquisto di Yan Diomande, calciatore che ha attirato l'interesse di vari club della Premier League. Secondo fonti britanniche, il club londinese è l'ultima squadra ad aver mostrato interesse per il giocatore. Diomande, attualmente sotto osservazione, è stato collegato a diverse società del massimo campionato inglese. La trattativa potrebbe portare a una futura operazione di mercato.

Sito inglese: Yan Diomande è stato collegato a diversi club della Premier League e il Chelsea è l’ultimo club ad entrare in corsa per lui. Il 19enne è un talento straordinario con un futuro brillante e in questa stagione ha impressionato in Bundesliga con l’RB Lipsia. Secondo quanto riferito dalla Spagna, il Chelsea lo ha ormai individuato come obiettivo primario per il mercato estivo. Starebbero preparando un investimento storico per assicurarsi la firma del giocatore. Il 19enne è un obiettivo anche del Liverpool e del Manchester United. Il Chelsea ha bisogno di qualcosa di più all’avanguardia nell’ultimo terzo, soprattutto considerando il modo in cui giocatori del calibro di Alejandro Garnacho e Jamie Gittens si sono comportati in questa stagione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Chelsea prepara una grande mossa per Yan Diomande

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Yan Diomande al Liverpool è l'ultimo trasferimento mentre emerge una nuova minaccia per una mossa da 87 milioni di sterline dopo i colloqui; Le pagelle del weekend estero: Chelsea alla deriva (4). Immobile capitano da 8; Diomande talento di Leganes è ora nel mirino di Liverpool e PSG per 100 milioni.

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Yan Diomande ha 19 anni e gioca tra i professionisti solo da una stagione e mezzo, eppure ha già realizzato 12 gol e 7 assist in questa Bundesliga con la maglia del Lipsia. È il maggiore dribblatore del campionato tedesco, con 5.9 dribbling tentati ogni 90 mi - facebook.com facebook

Ennesima perla di Yan Diomande in stagione Calciatore senza senso.. x.com