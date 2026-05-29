Un post sui social di Moretto ha chiarito che Xavi, ex centrocampista e allenatore del Barcellona, è stato accostato alla panchina del Milan. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o colloqui ufficiali con il club. La voce circola come una possibile opzione tra le tante per la guida tecnica della squadra. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito a trattative o accordi.

Continuano le voci intorno al Milan: il futuro del club resta ancora avvolto totalmente nelle nubi e il mercato estivo bussa alla porta. Mancano pochi giorni a giugno e il Diavolo non ha un allenatore e una dirigenza su cui fare affidamento. Tra le opzioni per la panchina del Milan si parla anche di Xavi, ex allenatore e centrocampista del Barcellona. Opzione che però il giornalista Matteo Moretto esclude, visto che ha ripostato questa news sul suo profilo X. "Xavi scarta il Milan, la sua priorità è una Nazionale dopo il Mondiale". Il giornalista ha ripostato questo post su X che lo riporta come fonte, confermando quindi le informazioni date. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Xavi accostato alla panchina del Milan: il post social di Moretto fa chiarezza

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