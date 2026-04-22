Calciomercato Milan idea Grimaldo? Moretto | Accostato al Milan ma…

Matteo Moretto ha parlato di Alejandro Grimaldo, calciatore che è stato accostato al Milan durante le ultime settimane. Secondo l’esperto, il nome del difensore è stato menzionato tra le possibili trattative del club rossonero, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane in fase di valutazione e non si sono ancora verificati sviluppi concreti riguardo a un eventuale trasferimento.

"Alejandro Grimaldo è stato accostato al Milan, ma al momento non mi risultano contatti tra il club rossonero e l'entourage del giocatore. Può lasciare il Bayer Leverkusen a una cifra modesta. Ha un contratto in scadenza nel 2027. Si tratta di un calciatore dalle grandissime qualità tecniche, sta facendo una grandissima stagione anche quest'anno. La sua priorità al momento è quella di tornare in Spagna. Ci sono diverse big spagnole che lo stanno monitorando e stanno cercando di capire come arrivare a lui. Mi dicono che non abbia alcun accordo con il Besiktas. In Italia, ad oggi, non ci sono stati contatti per lui"....🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, idea Grimaldo? Moretto: “Accostato al Milan, ma…” CALCIOMERCATO Milan: Colpo Chiuso! Affare Lampo! Tare Shock su Magnan! Notizie correlate Calciomercato Milan, il retroscena di Moretto: “La Juve aveva offerto a Maignan più soldi del Milan”Lo scorso 31 gennaio, Mike Maignan ha firmato un rinnovo di contratto con il Milan fino al 2031. Calciomercato Milan, Moretto sul rinnovo di Tomori: “Mancano dei passaggi, ma resta l’ottimismo”Nell'ultimo video YouTube sul canale di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa per il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calciomercato Milan, Grimaldo un’idea se salta la trattativa col Barcellona; Il Milan sfida il Barcellona: i rossoneri seguono Grimaldo; Milan, idea per la fascia sinistra: occasione Alex Grimaldo. Calciomercato Milan, Tare punta il colpo a sinistraCalciomercato Milan, i rossoneri puntano Grimaldo, esterno spagnolo del Bayer Leverkusen: Tare sfida aperta alla Juve ... milannews24.com SPORT rivela: tra i vari club anche il Milan è interessato a GrimaldoSecondo quanto riportato da SPORT, quotidiano sportivo spagnolo vicino al Barcellona, il terzino sinistro del Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo è finito nel taccuino di diverse ... milannews.it Vlahovic due ostacoli importanti, ma per il Milan vanno sorpassati #Calciomercato #Milan #Vlahovic #ACMilan #SempreMilan x.com Quale attaccante arriverà al AC Milan nel #calciomercato estivo 2026 Il Corriere della Sera oggi in edicola ha fatto 3 nomi di bomber che piacciono al mister Max #Allegri. Leggete l'articolo nel primo commento per tutte le info - facebook.com facebook