Il Milan rischia di cambiare allenatore dopo aver fallito l’accesso alla Champions all’ultimo turno di campionato. La sconfitta ha creato tensioni tra i dirigenti, spingendo a valutare se confermare l’attuale tecnico o optare per un nuovo nome sulla panchina. La decisione non è ancora ufficiale e si attende un confronto tra le parti per definire il futuro. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Il mancato accesso alla Champions League all’ultimo turno del campionato ha scatenato un violento subbuglio nei corridoi di Casa Milan, mettendo in discussione la continuità tecnica della squadra. La gestione del comando tecnico rossonero è ora al centro di una tempesta che coinvolge sia la dirigenza che il fronte sportivo. L’incertezza sulla panchina e le ipotesi per il domani. Le possibilità di mantenere Allegri alla guida tecnica sono precipitate drasticamente dopo il fallimento dell’obiettivo europeo. Il vuoto lasciato dalla mancata qualificazione impone una decisione rapida per evitare di compromettere la preparazione estiva. Tra le opzioni che si muovono sul tavolo della società emerge con forza il nome di Conte, considerato la prima scelta capace di ricucire lo strappo tra squadra e ambiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, crisi post-Champions: Conte o Xavi? Il rebus della panchina

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MILAN ATALANTA: 2 -3 ALLEGRI CHAMPIONS A RISCHIO

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