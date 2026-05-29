Il trailer ufficiale della seconda stagione di X-Men ’97 è stato rilasciato. La serie Marvel Animation, candidata agli Emmy, tornerà il 1° luglio su Disney+. La nuova stagione prosegue le avventure dei personaggi principali e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma. La prima stagione ha ricevuto attenzione da parte del pubblico e della critica. Le puntate saranno accessibili a partire dalla data annunciata.

X-Men ’97, la serie Marvel Animation candidata agli Emmy, torna il 1° luglio su Disney+ con la seconda stagione. La prima stagione di X-Men ’97 è una delle serie animate originali Disney+ più viste (in base alle ore di streaming a livello globale) e ha riscosso un grande successo sia tra i fan che tra la critica. Ad oggi, è “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes con un punteggio del 99%. Sono disponibili il trailer e il poster. La seconda stagione di X-Men ’97 prosegue con l’eroica squadra di mutanti degli X-Men, divisa e dispersa in diverse epoche temporali, mentre lotta per trovare la via del ritorno a casa. Nel frattempo, negli anni ’90, nemici sospetti e nuove forme di intolleranza nei confronti dei mutanti stanno prendendo piede sulla scia dell’assenza degli X-Men. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - X-Men ’97: ecco il trailer ufficiale dell’attesissima seconda stagione!

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Marvel Animations X-Men 97 Season 2 | Official Trailer | Reaction!

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