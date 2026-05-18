X-Men ' 97 trapelato il trailer della seconda stagione | arrivano X-Force e X-Factor

È stato diffuso online un trailer non ufficiale della seconda stagione di X-Men '97, una serie animata molto attesa dai fan. Nel video si intuisce che, rispetto alla prima stagione, ci saranno nuovi personaggi e gruppi, come X-Force e X-Factor, che faranno il loro ingresso nella narrazione. Le immagini mostrano alcuni momenti di azione e nuovi scenari, anche se non sono stati ancora resi ufficiali dettagli sulla trama o sulla data di uscita.

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Nel filmato trapelato online vediamo le prime immagini della nuova stagione che vedrà l'introduzione di due nuovi super team e del villain principale della storia Un nuovo trailer della tanto attesa seconda stagione di X-Men '97 è trapelato online dopo essere stato presentato in anteprima al Comic Con Revolution Ontario, svoltosi nel giorni scorsi. Nel finale della prima stagione, la squadra è riuscita a sconfiggere Bastion e a impedire che l'Asteroide M distruggesse il pianeta, ma nel farlo gli eroi sono stati in qualche modo trasportati indietro nel tempo. Alcuni di loro hanno incontrato un En Sabah Nur più giovane, e si è fortemente insinuato che Apocalisse finirà per radunare i suoi Cavalieri, tra cui potrebbe esserci un Gambit redivivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X-Men '97, trapelato il trailer della seconda stagione: arrivano X-Force e X-Factor ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video X Men 97 Season 2 Power Levels LEAKED, Marvel Just Went Too Far... Sullo stesso argomento X-Men ’97: Svelata la data della première della seconda stagione?Mentre il debutto cinematografico dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe si avvicina (atteso per dicembre in Avengers: Doomsday), l’universo... Citadel: ecco il trailer ufficiale della seconda stagioneOggi Prime Video ha svelato l’adrenalinico trailer ufficiale e la data di uscita della seconda stagione di Citadel. X-Men '97, trapelato in rete il trailer della seconda stagione: arrivano X-Force e X-FactorNel filmato trapelato online vediamo le prime immagini della nuova stagione che vedrà l'introduzione di due nuovi super team e del villain principale della storia ... movieplayer.it L'era di Apocalisse è vicina: X-Men '97 promette una stagione 2 epicaScoprite le nuove anticipazioni per l'attesissima stagione dell'acclamata serie televisiva d'animazione dei Marvel Studios. cinema.everyeye.it