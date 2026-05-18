X-Men ' 97 trapelato il trailer della seconda stagione | arrivano X-Force e X-Factor
È stato diffuso online un trailer non ufficiale della seconda stagione di X-Men '97, una serie animata molto attesa dai fan. Nel video si intuisce che, rispetto alla prima stagione, ci saranno nuovi personaggi e gruppi, come X-Force e X-Factor, che faranno il loro ingresso nella narrazione. Le immagini mostrano alcuni momenti di azione e nuovi scenari, anche se non sono stati ancora resi ufficiali dettagli sulla trama o sulla data di uscita.
Nel filmato trapelato online vediamo le prime immagini della nuova stagione che vedrà l'introduzione di due nuovi super team e del villain principale della storia Un nuovo trailer della tanto attesa seconda stagione di X-Men '97 è trapelato online dopo essere stato presentato in anteprima al Comic Con Revolution Ontario, svoltosi nel giorni scorsi. Nel finale della prima stagione, la squadra è riuscita a sconfiggere Bastion e a impedire che l'Asteroide M distruggesse il pianeta, ma nel farlo gli eroi sono stati in qualche modo trasportati indietro nel tempo. Alcuni di loro hanno incontrato un En Sabah Nur più giovane, e si è fortemente insinuato che Apocalisse finirà per radunare i suoi Cavalieri, tra cui potrebbe esserci un Gambit redivivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
X Men 97 Season 2 Power Levels LEAKED, Marvel Just Went Too Far...
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