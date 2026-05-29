È stata annunciata la seconda stagione di X-Men ’97, con data di uscita prevista per la primavera del 2024. La serie, rivisitazione dell’animazione degli anni ’90, è stata confermata dopo il successo della prima stagione. È stato rilasciato anche un trailer che anticipa i nuovi episodi. La produzione continuerà a seguire le avventure dei mutanti, senza ulteriori dettagli sulla trama o sul numero di episodi.

Gli appassionati di animazione Marvel possono tirare un sospiro di sollievo: dopo il successo della prima stagione trasmessa nella primavera del 2024, il revival dell’iconica serie animata degli anni ’90 si prepara a tornare. Disney+ ha appena svelato quando potremo rivedere in azione i mutanti più amati della Casa delle Idee. Scopriamo insieme tutti i dettagli. X-Men ’97 stagione 2: data di uscita e primo trailer ufficiale. La seconda stagione di X-Men ’97 debutterà su Disney+ il 1° luglio 2026. L’annuncio è arrivato accompagnato dal primo trailer ufficiale e da un poster che richiamano immediatamente lo stile grafico che ha reso celebre la serie originale trasmessa tra il 1992 e il 1997. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - X-Men ’97 stagione 2 è ufficiale: data di uscita, trailer e tutto quello che sappiamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

X-MEN '97 SEASON 2 PRELUDE COMIC! Release Date, Plot Details & New Characters Revealed!

Notizie e thread social correlati

Silo Stagione 3 su Apple TV+: data di uscita, trailer e tutto quello che sappiamoLa terza stagione di una serie distopica sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Euphoria 3, arriva il trailer ufficiale: data d’uscita e cast della nuova stagioneÈ stato diffuso il trailer ufficiale della terza stagione di Euphoria, la serie televisiva trasmessa da HBO.

Temi più discussi: Il trailer e la data della seconda stagione di X-Men ’97; X-Men ’97 – Il trailer ufficiale della seconda stagione; X-Men '97: Disney+ conferma la data d'uscita della seconda stagione; X-Men ’97 – Stagione 2: ecco il primo trailer della serie animata Marvel.

X-Men ‘97 Stagione 2 | Trailer Ufficiale | Dal 1° Luglio su Disney+ #XMen97 #MarvelItalia #DisneyPlus x.com

Michael Johnston darà la voce a Nathan Summers nella seconda stagione di ‘X-MEN ?97’. reddit

X-Men ’97, l’epico trailer della seconda stagione svela la data d’uscita su Disney+L'attesissima seconda stagione di X-Men '97 è finalmente pronta ad approdare in streaming su Disney+ dopo due anni di attesa ... bestmovie.it

X-Men '97, la stagione 2 arriva finalmente su Disney+: Ecco data di uscita e trailer ufficialeDisney+ annuncia la data di uscita e mostra il trailer ufficiale della seconda stagione della serie animata Marvel X-Men '97. Ecco dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta nei nuovi episodi. comingsoon.it