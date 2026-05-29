X-Men ’97 stagione 2 è ufficiale | data di uscita trailer e tutto quello che sappiamo

Da tutto.tv 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stata annunciata la seconda stagione di X-Men ’97, con data di uscita prevista per la primavera del 2024. La serie, rivisitazione dell’animazione degli anni ’90, è stata confermata dopo il successo della prima stagione. È stato rilasciato anche un trailer che anticipa i nuovi episodi. La produzione continuerà a seguire le avventure dei mutanti, senza ulteriori dettagli sulla trama o sul numero di episodi.

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Gli appassionati di animazione Marvel possono tirare un sospiro di sollievo: dopo il successo della prima stagione trasmessa nella primavera del 2024, il revival dell’iconica serie animata degli anni ’90 si prepara a tornare. Disney+ ha appena svelato quando potremo rivedere in azione i mutanti più amati della Casa delle Idee. Scopriamo insieme tutti i dettagli. X-Men ’97 stagione 2: data di uscita e primo trailer ufficiale. La seconda stagione di X-Men ’97 debutterà su Disney+ il 1° luglio 2026. L’annuncio è arrivato accompagnato dal primo trailer ufficiale e da un poster che richiamano immediatamente lo stile grafico che ha reso celebre la serie originale trasmessa tra il 1992 e il 1997. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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