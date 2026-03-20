Secondo fonti di ESPN, Dennis Rodman, ex giocatore di basket, sarebbe in procinto di essere inserito nella WWE Hall of Fame del 2026. Si tratta di un riconoscimento che potrebbe arrivare già quest’anno, confermando l’interesse della WWE nei confronti del noto ex atleta. La notizia circola tra le indiscrezioni senza conferme ufficiali, ma si parla di un possibile inserimento imminente.

Da quanto riferito da fonti interne di ESPN, la leggenda dell’NBA Dennis Rodman sarebbe pronto ad aggiungere un altro gioiello alla sua già illustre corona, infatti l’ex giocatore di basket sarebbe in procinto di essere inserito nella WWE Hall of Fame di quest’anno. Nel 1997 Rodman disputò diversi incontri nella World Championship Wrestling (WCW) come membro della nWo. Fece il suo debutto nel wrestling professionistico in occasione dell’evento pay-per-view «Bash at the Beach» di quell’anno, alleandosi con Hulk Hogan per affrontare Lex Luger e The Giant in un incontro poi perso. Si sarebbe alleato nuovamente con Hogan nello stesso evento un anno dopo per affrontare l’altra leggenda del basket Karl Malone e Diamond Dallas Page. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Secondo alcune indiscrezioni, Dennis Rodman sarà inserito nella WWE Hall of Fame del 2026

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