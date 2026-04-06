Durante un podcast, Rikishi ha espresso la convinzione che Naomi possa diventare una futura Hall of Famer. L’ex wrestler WWE ha parlato anche di Jimmy Uso, sottolineando che entrambi sono ancora giovani e hanno davanti a sé la possibilità di ottenere nuovi successi all’interno della stessa compagnia. Le sue parole si sono concentrate sulle potenzialità di Naomi e Jimmy Uso nel panorama della federazione.

Naomi è una futura Hall Of Famer. A dirlo è stato il suocero Rikishi durante una puntata podcast. L’ex wrestler WWE ha infatti fatto una analisi su Jimmy Uso e Naomi, raccontando come i due siano ancora piuttosto giovani e possano conquistare nuove soddisfazioni nella compagnia guidata da TKO. Aggiungendo un dettaglio: la nuora potrebbe presto diventare una esponente della riedizione della Bloodline. E non da sola. “(Jimmy e Naomi) sono entrambi giovani, stanno bene e sono in grado di performare qualunque cosa gli diano da fare. Penso che possano funzionare insieme. Sono entrambi degli ottimi worker. Stanno in WWE da tantissimo tempo, sono fidati e fedeli. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE, senti Rikishi: “Naomi è una futura Hall of Famer”

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