IWS | Santino Marella Carlito Kalisto parata di Ex-WWE TNA a Torino per American Wrestling Showdown 2026

A Torino si avvicina l’evento American Wrestling Showdown 2026, con numerosi ex wrestler di WWE e TNA pronti a scendere sul ring. Tra i nomi presenti ci sono Santino Marella, Carlito e Kalisto, che parteciperanno alla manifestazione organizzata dalla federazione italiana Italian Wrestling Superstars, storica realtà piemontese. L’appuntamento si terrà un giorno prima di un grande evento di wrestling in Italia, creando un’opportunità di spettacolo per gli appassionati locali.

Non sarà solo la WWE con Clash in Italy a invadere Torino con il Wrestling. Ci sarà anche la Italian Wrestling Superstars, storica federazione piemontese, il giorno prima del PLE italiano. American Wrestling Showdown is Back. Fondata nel 1997 dal lottatore dominicano Ex-NWA “El Dinamico”, la federazione è stata attiva in tutta Italia, ospitando Ex-WWE come Alofa, Tatanka, Al Snow, Bobby Lashley, ma anche leggende europee come Starbucks, Erik Isaksen, Michael Kovac o della Lucha come Heddi Karaoui, Ultimo Chingon e talenti italiani come King Danza, Deimos o Italian Dream. Il 30 Maggio porta a Borgaro Torinese (TO) “American Wrestling Showdown 2026” al Palazzetto dello Sport (Biglietti Online per Meet & Greet e Show QUI, evento quasi Sold Out).🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - IWS: Santino Marella, Carlito, Kalisto, parata di Ex-WWE/TNA a Torino per American Wrestling Showdown 2026 Notizie correlate Carlito a Torino il 30 maggio per l'American Wrestling ShowdownUn appuntamento imperdibile per gli appassionati di wrestling irrompe nel weekend: The american wrestling showdown porta l’azione sul ring del... The American Wrestling Showdown al Palazzetto dello Sport di Borgaro Torinese: attesa l'ex superstar CarlitoIl weekend che porterà a Torino uno degli eventi di wrestling più attesi dell’anno si arricchisce di un altro appuntamento dedicato agli appassionati. Aggiornamenti e dibattiti IWS: Annunciato nuovo Show…con Santino Marella!!!Torna, dopo la parentesi estiva, l’IWS e torna con un nome molto caro ai tifosi italiani. Infatti al prossimo IWS Wrestling Showdonw, in programma Sabato 30 Dicembre a Caselle Torinese (TO), torna in ... zonawrestling.net Wrestling a Bagnolo Cremasco: grande successo per la Bestya Rumble con Santino MarellaOltre a Santino Marella Marella, che lotta con un body che rievoca il quarto titolo mondiale di calcio dell’Italia vinto in Germania, era in serata a San Siro per la partita dell’Inter contro la ... milano.cityrumors.it