Durante la puntata di SmackDown di venerdì, è stato annunciato che l’incontro di apertura di Clash in Italy sarà tra Cody Rhodes e Gunther per l’Undisputed WWE Championship. La sfida inaugurerà la serata di domenica e sarà il primo match della manifestazione. La WWE ha comunicato ufficialmente questa scelta, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle strategie.

Sarà l’ Undisputed WWE Championship a dare il via a Clash in Italy. Durante la puntata di SmackDown di venerdì, la WWE ha annunciato che Cody Rhodes contro Gunther per l’ Undisputed WWE Championship sarà il match di apertura della trasmissione di domenica. La questione assume una rilevanza particolare negli Stati Uniti, dove la prima ora sarà trasmessa sul canale tv di ESPN oltre che in streaming sulla piattaforma ESPN+. In Italia, invece, non avremo di queste preoccupazioni dato che lo show sarà trasmesso integralmente su Netflix, per chi non potrà assistervi dal vivo. Anche Rhea Ripley e Jade Cargill nella fascia ESPN. Un altro grande match titolato occuperà il secondo slot della serata: Rhea Ripley contro Jade Cargill per il WWE Women’s Championship, anch’esso inserito nella porzione del PLE trasmessa in simulcast su ESPN. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rivelato l’opener di Clash in Italy, si partirà col botto

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