Durante WrestleMania 42, che si è svolta all’Allegiant Stadium di Las Vegas, Nikki Bella ha spiegato le ragioni per cui Paige ha preso il suo posto nell’evento. La serata ha visto numerosi match e interventi da parte dei wrestler, attirando l’attenzione di un vasto pubblico. Nikki Bella ha condiviso pubblicamente le motivazioni dietro questa sostituzione, chiarendo alcuni dettagli relativi all’evento e alla sua partecipazione.

WrestleMania 42 ha infiammato l’Allegiant Stadium di Las Vegas, regalando ai fan uno spettacolo memorabile. Il ritorno di Paige in WWE è stato una sorpresa per molti, ma a quanto pare tutto è successo per una ragione. Paige ha fatto il suo clamoroso rientro proprio a WrestleMania 42 e, oltre a tornare in compagnia, è riuscita anche a conquistare i titoli di coppia femminili, diventando una delle nuove campionesse. Il modo in cui è successo, però, è piuttosto curioso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) Durante il post-show, Nikki Bella ha raccontato di aver incontrato Paige a Birmingham mentre si stava facendo controllare la caviglia.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nikki Bella spiega perché Paige ha preso il suo posto a WrestleMania 42

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Paige torna a sorpresa in WWE a WrestleMania 42, sostituendo Nikki Bella nel Women’s Tag Team Match e facendo coppia con Brie Bella. (WWE) #wwenews #wweitalia x.com