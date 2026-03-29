WWE | Cresce la preoccupazione per Nikki Bella

Il ritorno delle Bella Twins ha riacceso l’attenzione sulla divisione femminile delle coppie di wrestler. La presenza di Nikki Bella e della sorella ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori e i fan, mentre si attendono sviluppi ufficiali da parte dell’azienda che gestisce le competizioni. La questione riguarda principalmente le dinamiche interne e le future sfide nel settore delle duo femminili.

Il ritorno delle Bella Twins ha riacceso i riflettori sulla divisione Tag Team femminile di SmackDown, ma proprio ora che mancano meno di tre settimane a WrestleMania 42 e che i fan danno quasi per scontata una partecipazione di Brie e Nikki Bella allo Showcase of the Immortals, il tutto sembra essere a rischio. Nell’ultima puntata di WWE Friday Night SmackDown andata in onda venerdì 27 marzo, infatti, si è verificato un episodio che ha messo in allarme non solo i fan, ma anche lo staff medico della WWE. Al termine dell’incontro si è scatenato il caos generale e Nikki Bella ha avuto la peggio. Quello che ha da subito destato preoccupazione è che un medico è rimasto accanto a lei per tutto il tempo in cui si è svolta l’azione sul quadrato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Stephanie Vaquer Nikki Bella #WWERaw