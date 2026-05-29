WWE | Jacob Fatu si sarebbe fatto male problemi per Clash in Italy?

A pochi giorni dal match principale di Clash in Italy, si parla di problemi di salute per il wrestler Jacob Fatu. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue condizioni, ma la situazione ha attirato l’attenzione prima dell’evento. La federazione non ha ancora comunicato ufficialmente eventuali modifiche al programma o sostituzioni. Restano incerti i motivi dell’infortunio o problema fisico, e si attende un aggiornamento ufficiale.

A pochi giorni dal main event di Clash in Italy, le condizioni fisiche di Jacob Fatu sono finite sotto i riflettori. Il Samoan Werewolf dovrebbe sfidare il cugino Roman Reigns domenica 31 maggio all’Inalpi Arena di Torino in un Tribal Combat con in palio il World Heavyweight Championship e il ruolo di Tribal Chief, ma un episodio avvenuto a un live event in Inghilterra ha sollevato qualche interrogativo sulla sua effettiva integrità. Cosa è successo al live event di Liverpool. Tutto parte dal live event che ha aperto il tour europeo della WWE a Liverpool. Tra i match in cartellone, Jacob Fatu ha affrontato Solo Sikoa in uno street fight, uscendone vincitore in quello che diversi presenti hanno descritto come un incontro durissimo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Jacob Fatu challenges Roman Reigns to Backlash: Raw highlights, April 20, 2026

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