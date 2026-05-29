Carlito ha rivolto un messaggio ai fan durante un evento WWE, chiedendo di smettere di chiedergli di sputarli in faccia. Ha detto loro di non insistere con richieste legate alle sue mele, che sono diventate un suo marchio di riconoscimento. Il wrestler ha espresso chiaramente di non voler più esaudire questa richiesta, invitando i presenti a rispettare la sua volontà.

Carlito ha un messaggio molto chiaro per i fan: basta richieste assurde legate alle sue celebri mele. L’ex superstar WWE, diventata famosa anche per il suo storico gimmick fatto di morsi alle mele e sputi in faccia agli avversari, ha parlato delle interazioni con il pubblico durante Insight With Chris Van Vliet. Carlito ha raccontato che ancora oggi tantissimi fan gli portano mele da autografare. Non solo quelle finte, ma anche vere. “Sì, succede sempre. Firmo mele finte, ma molte volte me ne portano di vere. Non capisco nemmeno il perché. saranno marce nel giro di un giorno.” Secondo Carlito, però, la richiesta più strana è un’altra, e riguarda proprio il suo marchio di fabbrica in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Carlito ai fan, “smettetela di chiedermi di sputarvi in faccia”

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Carlito at Three legacies wrestling event

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