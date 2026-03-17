Durante un episodio di WWE, CM Punk ha colpito Roman Reigns al termine di un faccia a faccia molto acceso. La scena si è svolta dopo un confronto acceso tra i due, mentre si avvicina il match di WrestleMania 42 tra il campione e il vincitore della Royal Rumble. La tensione tra i due protagonisti continua a salire in vista dell’evento.

Settimana dopo settimana ci avviciniamo a quello che sarà il main event di WrestleMania 42, il tanto atteso match per il titolo mondiale WWE tra il campione CM Punk e il vincitore della Royal Rumble Roman Reigns. Nelle scorse settimane i due si sono confrontati un paio di volte microfono alla mano e nell’ultimo loro faccia a faccia CM Punk è andato oltre il loro match, citando il padre defunto di Reigns e infastidendo tutta la famiglia del samoano. La scorsa settimana l’OTC è stato assente e al suo posto sono intervenuti gli Usos reclamando delle scuse da parte di Punk, scuse che non sono arrivate e la tensione è ulteriormente salita in questa Road To WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk colpisce Roman Reigns al termine di un altro faccia a faccia infuocato

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Roman Reigns & Jey Uso 1D to Cody Rhodes . #RomanReigns #JeyUso #TheBloodline #WWE #RoyalRumble - facebook.com facebook

Si era parlato seriamente della possibilità di un Hell in a Cell Match tra Cody Rhodes e Roman Reigns a WrestleMania 42. Poi, dopo l’infortunio di Seth Rollins, è arrivata la decisione di cambiare tutto e di assegnare il titolo a Drew McIntyre. @WONF4W x.com