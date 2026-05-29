WindTre e Hevolus hanno annunciato una collaborazione per sviluppare una nuova piattaforma digitale dedicata alla Pubblica Amministrazione e ai servizi di intermediazione del lavoro. La piattaforma, realizzata con tecnologie Microsoft, mira a migliorare l’offerta di servizi pubblici e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. La soluzione è stata creata attraverso un progetto congiunto tra le due aziende.

ROMA – WindTre amplia la propria offerta di soluzioni digitali dedicate alla Pubblica Amministrazione e rafforza i servizi a supporto dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso una nuova piattaforma tecnologica sviluppata insieme a Hevolus, basata su tecnologie Microsoft. La soluzione è progettata per abilitare nuovi modelli di accesso ai servizi pubblici attraverso ambienti digitali evoluti e infrastrutture decentralizzate e distribuite sul territorio. L’architettura consente l’attivazione di postazioni virtuali diffuse, pensate per rafforzare la prossimità dei servizi e garantirne l’accessibilità anche in contesti privi di sportelli fisici, come piccoli comuni, sedi decentrate o punti di prossimità istituzionali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - WindTre e Hevolus insieme per una nuova frontiera digitale dei servizi pubblici

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