Bot biglietti e identità digitale | la nuova frontiera dei concerti secondo Sam Altman

In un settore dove i biglietti per eventi spesso finiscono tra le mani di rivenditori non autorizzati, si cerca di trovare soluzioni innovative. Recentemente, si è parlato di nuove tecnologie legate ai bot, ai sistemi di identificazione digitale e ai biglietti elettronici per combattere il fenomeno dei bagarini online. Questi strumenti mirano a rendere più sicure le procedure di accesso e a ridurre le attività illecite legate alla rivendita di biglietti.

Roma, 20 aprile 2026 – Nel caos sempre più affollato dell’intelligenza artificiale, c’è chi prova a risolvere un problema molto concreto: i bagarini online. Dietro l’idea c’è Sam Altman, tra i protagonisti della corsa globale all’AI, che con la sua startup Tools for Humanity propone una soluzione destinata a far discutere. Scopriamo di più La promessa: biglietti ai veri fan. Il progetto si chiama Concert Kit. L’obiettivo è semplice: impedire ai bot di acquistare migliaia di biglietti per poi rivenderli a prezzi gonfiati. Il meccanismo prevede che una quota di ticket venga riservata a utenti verificati tramite World ID, un sistema che certifica l’identità umana senza – almeno sulla carta – rivelare dati personali.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bot, biglietti e identità digitale: la nuova frontiera dei concerti secondo Sam Altman Notizie correlate Sam Altman teme per la propria incolumitàNegli ultimi giorni c'è stato almeno un attacco a casa sua: il capo di OpenAI ha dato la colpa a un'inchiesta del New Yorker Venerdì la polizia di... Leggi anche: Sam Altman, molotov e spari contro la villa di mister ChatGpt Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: World ID di Sam Altman: la sfida ai bot per i biglietti dei concerti; Il progetto World di Sam Altman lancia un importante aggiornamento per combattere deepfake e bot; Tools for Humanity di Sam Altman lancia Concert Kit per fermare i bagarini dei biglietti; L’Occhio di Sam Altman su Tinder e Ticketmaster: l'ennesima illusione di sicurezza o la Gabbia del Controllo globale?. Bot, biglietti e identità digitale: la nuova frontiera dei concerti secondo Sam AltmanTutto bene o quasi. Già, perché il punto però è un altro. Questo sistema non si limita ai concerti. La stessa tecnologia potrebbe essere integrata in piattaforme di videochiamata e dating online, dove ... quotidiano.net World ID di Sam Altman: la nuova frontiera contro i bot per i concertiScopri come il World ID di Sam Altman sfida i bot nell'acquisto di biglietti per concerti. Un passo verso la sicurezza e la privacy. mrw.it FANTA- FUSIONE #NUCLEARE Helion Energy, la startup sostenuta da Sam Altman di OpenAI, conferma che entro il 2028 fornirà a Microsoft energia elettrica prodotta da fusione (50 MW). [] via @FT x.com Cresce l’attesa per le quotazioni in borsa delle società di Elon Musk e Sam Altman, previste nel 2026. Ma chi vuole muoversi prima per entrare nel capitale ha anche un’altra opzione - facebook.com facebook