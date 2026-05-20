Il presidente del Consiglio italiano e il primo ministro indiano hanno pubblicato un editoriale congiunto su due quotidiani, in cui affermano che il rapporto tra i due paesi ha raggiunto una fase decisiva. La dichiarazione sottolinea l’importanza di un rafforzamento della collaborazione tra Italia e India, con l’obiettivo di affrontare insieme le sfide future. I leader hanno evidenziato una volontà di sviluppare ulteriormente i rapporti bilaterali, senza entrare in dettagli specifici sulle modalità o sui settori coinvolti.

«Il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva». La frase scelta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal primo ministro Narendra Modi nell’editoriale congiunto pubblicato dal Corriere della Sera e dalla stampa indiana non è diplomazia di circostanza. È la formula con cui Roma e Nuova Delhi certificano un salto politico maturato negli ultimi tre anni e ora tradotto in un «partenariato strategico speciale». Speciale anche nel rapporto personale, suggellato dal siparietto social delle “caramelle Melody” portate in regalo alla premier. Leggi anche C’è l’intesa sui dazi Usa-Ue: la sinistra sperava nello scontro totale con Trump, Bruxelles invece chiude l’accordo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni-Modi, il salto strategico verso una nuova frontiera. Roma punta sull’India: “Insieme possiamo affrontare le sfide future”

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